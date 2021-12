¿Conductores jugando videojuegos? Estados Unidos está investigando el caso de Tesla

Con curiosidad por verlo por sí mismo, Patton condujo su propio Tesla Model 3 2021 hasta el estacionamiento de un colegio comunitario vacío, activó un juego llamado "Sky Force Reloaded" desde un menú e hizo algunos bucles.

"Me quedé estupefacto de que, sí, efectivamente, surgió este sofisticado videojuego", dijo Patton, un periodista de radiodifusión jubilado de 59 años que vive cerca de Portland, Oregon.

También probó Solitario y pudo activar ese juego mientras conducía. Más tarde, descubrió que podía navegar por Internet mientras su automóvil estaba en movimiento.

A Patton, que ama su automóvil y dice que no tiene nada en contra de Tesla, le preocupa que los conductores jueguen y se distraigan peligrosamente.

"Alguien va a morir", dijo. "Es absolutamente una locura".

Es por eso que a principios del mes pasado, Patton decidió presentar una queja ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la agencia de seguridad vial del gobierno.

"La NHTSA debe prohibir todos los videos en vivo en el asiento delantero y toda la navegación web interactiva en vivo mientras el automóvil está en movimiento", escribió Patton en su queja. "Crear una distracción peligrosa para el conductor es imprudente y negligente".

El miércoles, la NHTSA confirmó que está investigando el asunto. La noticia de la denuncia de Patton fue reportada por primera vez el martes por The New York Times.

"Somos conscientes de las preocupaciones de los conductores y estamos discutiendo la función con el fabricante", escribió una portavoz de la NHTSA en un correo electrónico. "La Ley de seguridad de vehículos prohíbe a los fabricantes vender vehículos con defectos de diseño que presenten riesgos irrazonables para la seguridad".

La portavoz se negó a proporcionar más detalles sobre sus conversaciones con Tesla. La agencia no ha abierto una investigación formal, lo que implicaría solicitudes de documentos y otra información detallada. Tesla, que ha disuelto su departamento de relaciones con los medios, no respondió a los mensajes de The Associated Press.

La investigación de la NHTSA marca la última de una lista creciente de posibles infracciones que involucran tecnología automotriz avanzada que están siendo revisadas por dos agencias federales como posibles riesgos de seguridad.

El gobierno está investigando el sistema de conducción parcialmente automatizado Autopilot de Tesla, así como su sistema de software "Full Self-Driving", que está siendo probado por propietarios seleccionados en la vía pública. Además, a medida que aumenta el escrutinio bajo el presidente Joe Biden, la NHTSA está investigando actualizaciones de software a través de Internet que están destinadas a solucionar problemas de seguridad y los incendios de baterías de Tesla.

En su declaración, la NHTSA dijo que continúa investigando las distracciones al conducir y que ha emitido pautas voluntarias para que los fabricantes de automóviles determinen si una tarea en particular interfiere con la atención del conductor.

"Si una tarea no cumple con los criterios de aceptación", decía la declaración, "las pautas de la NHTSA recomiendan que la tarea sea inaccesible para que el conductor la ejecute mientras conduce".

La agencia señaló que los choques que involucran a conductores distraídos mataron a más de 3,100 personas en 2019, lo que representa aproximadamente el 9% de todas las muertes por accidentes de tránsito en EE. UU. Pero los expertos en seguridad sostienen que los accidentes por conducción distraída no se cuentan.

No está claro cuánto tiempo Tesla ha permitido que se jueguen juegos mientras los vehículos están en movimiento. Pero Patton dijo que una actualización de software que notó durante el verano podría haber comenzado a permitir que los conductores usaran "Sky Force Reloaded". El juego, señaló, involucra misiles y láseres que pueden dispararse contra objetos.

Antes de que los videojuegos se puedan activar mientras el automóvil está en movimiento, se les pregunta a los conductores si son pasajeros y deben hacer clic en un botón que indique que lo son. Pero Patton dijo que no parece haber forma de que Tesla confirme ese hecho.

"Si estás solo en el auto", dijo, un conductor podría mentir y seguir jugando mientras conduce.

"Eso no es una gran barrera de seguridad", dijo.

Incluso si solo un pasajero está jugando, dijo Patton, aún puede distraer al conductor porque el juego ocupa aproximadamente dos tercios de la pantalla táctil. Esto también dificulta que el conductor vea las advertencias y los controles de los desempañadores de parabrisas, dijo.

Anteriormente, dijo Patton, los juegos solo se podían jugar mientras los vehículos estaban estacionados. Muchos conductores los usan mientras esperan que se recarguen las baterías en las estaciones Supercharger de Tesla, dijo.

Jason Levine, director ejecutivo del Center for Auto Safety, una organización sin fines de lucro, dijo en un correo electrónico que la NHTSA tiene la autoridad para declarar los vehículos defectuosos y solicitar un retiro del mercado.

"No hay duda de que tener una pantalla grande al lado del conductor en la que el conductor o un pasajero puede jugar un videojuego mientras el vehículo está en movimiento es un riesgo irrazonable para la seguridad", escribió Levine. "Las declaraciones recientes de la NHTSA sugerirían que esta característica ha violado tanto el espíritu como la letra de las pautas de distracción del conductor de la NHTSA y la ley".

El sistema de piloto automático de Tesla ha sido mal utilizado por los conductores en el pasado, que han frustrado su sistema para detectar las manos en el volante. En un caso, un conductor en California fue arrestado mientras viajaba en el asiento trasero mientras el automóvil rodaba por una autopista.

Después de investigar dos accidentes fatales que involucraron al piloto automático, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recomendó que Tesla instalara un sistema de cámaras para asegurarse de que los conductores estuvieran prestando atención. La agencia dijo en octubre que Tesla no ha respondido oficialmente.

Tesla ha dicho que, a pesar de sus nombres, Autopilot y "Full Self-Driving" son solo sistemas de asistencia al conductor y no pueden conducir por sí mismos. Dice que los conductores siempre deben prestar atención y estar listos para actuar.