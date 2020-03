Conductores de Televisa y TV Azteca en riesgo de contagio por Covid-19

Después de que se diera a conocer que Odalys Ramírez y su esposo Pato Borghetti dieron positivo a la prueba de Covid-19 o coronavirus, a 24 horas de la noticia ambos conductores aseguran estar bien y tranquilos.

"Estoy bien, estoy controlada, Pato sigue asintomático. Estamos muy optimistas y positivos de que vamos a salir de esto, afortunadamente mis síntomas son muy leves, tengo tos y poco de falta de aire pero mi oxigenación está bien", dijo Odalys vía telefónica.

Odalys explicó el día de ayer en un enlace con el programa "Cuéntamelo ya", que después de terminar la emisión del noticiero "Al Aire con Paola Rojas" del miércoles 18 de marzo, se sintió con falta de aire aun estando sentada. Alrededor de las 15 horas de ese mismo día se realizó la prueba del Covid-19 y ayer se le comunicó que era positiva.

Como medida de seguridad todo el equipo de "Al Aire con Paola Rojas" y "Cuéntamelo ya", donde Odalys colabora, se encuentran en cuarentena voluntaria hasta nuevo aviso. En el mismo enlace señaló que sus hijos Rocco y Gia también eran portadores del virus, pero hasta el momento no habían desarrollado síntomas.

Al darse a conocer el resultado, su esposo Pato Borghetti acudió de inmediato a realizarse la prueba

Patricio Borghetti muestra prueba

Patricio Borghetti compartió en su cuenta de Instagram el resultado de la prueba que se practicó del Covid-19, la cual arrojó un resultado positivo.

El conductor expresó que no se trata de una farsa, lamentablemente es real, expresó en un mensaje con el que acompañó la prueba que le fue practicada ayer, luego de que su pareja, la también conductora Odalys Ramírez, diera positivo al coronavirus.

"Aquí mi prueba del covid19. No, no es una farsa. Lamentablemente es real. Créanme, yo no necesito llamar la atención. Tengo la suficiente atención de la gente que quiero! Preferiría NO tener Covid que tenerlo. No me siento culpable por haberme enfermado. Ni culpo a quien me haya contagiado, sea en Madrid o en donde fuere. Es irrelevante para mi ahora quien contagió a quien. Lo importante es salir adelante juntos y tratar de evitar que más gente se contagie. Sobre todo la gente con mayor factor de riesgo", se lee.

Borghetti explicó que, si había ido a trabajar, era porque hasta el momento no había presentado ningún síntoma; precisó que sus dos hijos se encuentran bien y aislados. Hizo un llamado a no caer el pánico y seguir adelante.

"Si seguí yendo a trabajar fue porque no he tenido, ni tengo aún, ni un solo síntoma de los que se manejan, ni de nada. Quiero tratar de llevar buenas noticias para que no cunda el pánico, mis síntomas son nulos y los de Oda son leves, un poco de tos y falta aire... hemos tenido gripas mucho más fuertes que esto. Nuestros hijos están bien. Ninguno tiene síntomas y están aislados. Por suerte una persona nos ayuda a cuidarlos porque no podemos estar en contacto con ellos. Ni entre Oda y yo puede haber contacto a pesar de que ambos tengamos el virus. Cada uno está aislado.

Paola y Cynthia en cuarentena

La periodista Paola Rojas decidió ponerse en cuarentena debido a que Odalys Ramírez, su compañera en "Las Noticias con Paola Rojas", anunciara que dio positivo a una primera prueba de Covid-19. A través de un mensaje en sus redes sociales Paola, conductora principal del programa de noticias, escribió en su cuenta de Twitter que por precaución y debido a que su compañera Odalys dio positivo a coronavirus, decidió hacer cuarentena y desde su casa transmitirá sus noticiero así como también mantendrá por redes sociales a la gente informada.

"Mi compañera Odalys Ramirez dio positivo al #COVID19. Estoy en casa por precaución. Desde aquí les seguiré informando. Los espero por Radio Fórmula". Como ella, sus compañeras del programa "Cuéntamelo ya", programa en el cual Odalys también trabaja, se pusieron en cuarentena por la situación, entre ellas Roxana Castellanos y Cynthia Urias, esta última utilizó su cuenta de Instagram y por medio de una historia anunció que ella como su familia decidieron quedarse en casa.

"Hola amigos, cómo están le agradezco a toda la gente que está preocupada por todos nosotros, estámos bien".