Conductor que se precipitó por la rampa de Wisconsin agradecido de estar vivo

"Había demasiada nieve en el costado de la carretera que una vez que los neumáticos se metieron como dos pies de nieve no se puede controlar un vehículo de ningún tipo", dijo Oliver, quien fue hospitalizado con la espalda rota y una pierna rota, entre otras lesiones.

Noticia Relacionada Fiebre espacial en China: Marte en el horizonte

Una cámara del Departamento de Transporte de Wisconsin capturó el accidente del sábado en el que se puede ver a la camioneta volteando la pared de una barrera y cayendo en picado hacia la interestatal de abajo cuando los autos pasan. El camión aterrizó en posición vertical en el arcén derecho de los carriles en dirección oeste de la Interestatal 94.

Oliver, el padre de un bebé de 6 meses, dijo que está agradecido con las dos personas que acudieron en su ayuda, incluido un hombre que lo ayudó a hacer una llamada telefónica.

"Me ayudó a subirme a la caja de mi camioneta y me ayudó a llamar a mi mamá en caso de que no lo lograra", dijo.