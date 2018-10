Conductor se duerme y vuelca en vía a Reynosa; queda lesionado

Monterrey, México.

Con diversas heridas en la frente terminó un conductor luego de que tras una presunta dormitada perdiera el control de su vehículo y terminara volcado, anoche en la Carretera Libre a Reynosa, en Cadereyta.

Un paramédico de un servicio particular de ambulancias, que en ese momento circulaba por el lugar junto a su familia, observó el percance y se detuvo a brindarle los primeros auxilios al lesionado.



El percance ocurrió en los carriles en dirección al municipio de Juárez de esta carretera, justo a la altura de la entrada a Cadereyta, en donde el conductor que fue identificado sólo como Adrián, aparentemente dormitó al volante.



El automóvil March en color blanco fue directo contra el muro que anuncia la entrada a Cadereyta y tras el impacto volcó, dando un giro completo para caer nuevamente en la posición original sobre el camellón.



Rodolfo Guerra, quien es paramédico de profesión, aunque en ese momento no se encontraba laborando, observó el accidente de frente cuando circulaba en su vehículo en los carriles de la circulación contraria, por lo que no dudó en detenerse y prestar el auxilio.



"Lo vi que venía de frente y no hizo nada por frenar, impactó de frente con el muro que dice Cadereyta y volcó dando una vuelta y luego quedó en su posición normal", comentó el rescatista.



Junto a algunos familiares que lo acompañaban Rodolfo atendió al hombre que presentaba heridas y laceraciones en la cabeza, luego de que se estrellara contra el parabrisas al no portar el cinturón de seguridad.



Aunque manifestó no venir en estado de ebriedad, el lesionado aceptó que había bebido algunas cervezas, mientras esperaba el arribo de una ambulancia de Protección Civil del municipio.



Los paramédicos llegaron al sitio para trasladar al conductor lesionado, que con ayuda del paramédico ya había hablado con su esposa para avisar que había chocado su auto y se encontraba lesionado, pero estable.