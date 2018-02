Conductor choca dos veces en evidente estado de ebriedad

Al que le fue mal, pero muy mal, fue al conductor de una camioneta Ford F150 ya que por ir muy acelerado y en estado de ebriedad, provocó dos accidentes, tratando de darse a la fuga del primero, y en el segundo, terminó estrellado contra un poste de metal.



Agentes de Tránsito y Vialidad reportaron a su central que el causante del accidente se encontraba en estado de ebriedad y muy agresivo, por lo que los oficiales tuvieron que aplicar la fuerza y lo retuvieron, llevándolo a las oficinas de la corporación para que se aplacara y posteriormente pagar una serie de multas y los daños que ocasionó.



Se trata de un individuo de nombre Raymundo, de 37 años, radicado en la colonia Nuevo Progreso y que ayer a las 3:49 de la madrugada causó el desaguisado por la Carretera Anáhuac y avenida Londres.



Raymundo viajaba en su camioneta Ford F150 modelo 1996 circulando de oriente a poniente por la Carretera, pero lo hacía en sentido contrario, impactándose contra el auto Nissan Sentra modelo 2004 manejado por Eduardo, de 25 años, radicado en la colonia Palacios.



“Yo venía por la Carretera Anáhuac hacia el oriente rumbo a la Ávila Camacho cuando venía una camioneta Ford y me choca, le hago la parada al conductor, me bajo y este me echa la troca encima y se da a la fuga”, declaró el afectado en este percance.



Agregó que persiguió al chofer de la camioneta y chocó contra un poste nuevamente a la altura de la avenida Londres, bajándose del vehículo y poniéndose muy agresivo, por lo que lo esquivó y pidió apoyo de las autoridades viales ya que el hombre se encontraba en estado de ebriedad y harto belicoso.