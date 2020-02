Durante el juicio contra Harvey Weinstein en Nueva York sus víctimas narraron dramáticos episodios donde detallaron la conducta depredadora del poderoso productor de cine, quien ahora podría alcanzar hasta 29 años de prisión al ser declarado culpable de dos delitos sexuales.

ASÍ LO DIJERON

"Él fue al grano y dijo: ´aquí están los contratos para tres películas. Los firmaré hoy si tienes un trío conmigo y mi asistente´. Cuando dijo eso, me reí y dije: ´¿estás bromeando?´ Él se enojó mucho y gritando me dijo: ´nunca lograrás nada en este negocio, así es como funciona esta industria´".

Dawn Dunning, Aspirante a actriz

"Intenté sacármelo de encima golpeándolo y pateándolo, pero no pude moverlo. Me violó.. no había mucho más que pudiera hacer para detenerlo. Mi cuerpo se apagó y dejó de funcionar. Empecé a sacudirme involuntariamente, como si estuviera teniendo una convulsión".

Annabella Sciorra, Actriz

"Cada vez que intentaba levantarme, me volvía a empujar. Seguí tratando de decirle que no, no hagas eso. Le dije que tenía la regla. Tengo un tampón ahí", y luego dijo que Weinstein le hizo sexo oral a la fuerza".

Miriam "Mimi" Haley, Asistente de producción

"Una vez que me tuvo frente a él, en algún momento, le dije: ´tengo que volver al trabajo´, y él me dijo, ´un segundo, un segundo´", recordó. "Y noté que su camisa empezó a moverse... y me di cuenta de que se estaba masturbando debajo de la camisa".

Tarale Wulff, Mesera

y aspirante a actriz

"Empezó a masturbarse mientras me agarraba el pecho derecho con la mano izquierda y se masturbaba con la mano derecha diciendo: ¿cómo voy a saber si puedes actuar?. Esto es lo que hacen todas las actrices para abrirse paso".

Lauren Young, Modelo

y actriz

CELEBRAN VICTORIA

Tras conocerse el veredicto contra Weinstein, actrices mostraron su júbilo.

"A las mujeres que testificaron en este caso, y atravesaron un traumático infierno, ustedes hicieron un servicio público a niñas y mujeres de todas partes. Gracias".

Ashley Judd, Actriz

"Estoy orgullosa de las valientes mujeres que testificaron, ellas quitaron un monstruo de este planeta. Gracias al fiscal y al jurado, quienes dijeron: ´No más´. Gracias al público por examinar las cosas más profundamente. Finalmente, puedo exhalar".

Rose McGowan, Actriz

y directora

"La histórica victoria en el juicio de Weinstein es un testamento a la valentía y resiliencia de quienes rompieron el silencio, y una victoria para las supervivientes de todos los lugares. Sólo el inicio".

Reese Witherspoon, Actriz

y productora

"El inicio de la justicia. Viene más, mis hermanas".

Mira Sorvino, Actriz

"Estoy emocionada por todas las víctimas y todas quienes dijeron #MeToo y #TimesUp. La justicia se hizo".

Elizabeth Banks, Actriz, directora y productora

"Harvey Weinstein operó con impunidad y sin remordimiento por décadas en Hollywood. Sin embargo, tomó años, y millones de voces se alzaron, para que un hombre fuera considerado responsable por el sistema de justicia".

Movimiento #MeToo