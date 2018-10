Conducirá MTV EMAs

Ciudad de México

¡La cantante y actriz Hailee Steinfeld engalanará la presentación de los MTV Europe Music Awards 2018, anunció ayer la cadena de televisión MTV en su página oficial.

La entrega de premios se llevará a cabo en Bilbao, España.

"No puedo esperar para el evento lleno de increíbles artistas, presentaciones y algunas sorpresas", mencionó la cantante en la página principal de los EMAs, quien se mostró entusiasmada por participar en el evento en donde todo puede pasar.

Hailee ha tenido un gran crecimiento en su carrera musical en los últimos años, primero con el éxito 'Let Me Go' en colaboración con Florida Georgia, el cual se estrenó en 2017. Ese mismo año, ganó su primer premio EMA por 'Mejor Artista Push'.

Hailee Steinfeld compite en la categoría de Mejor Artista Pop, junto con Ariana Grande, Camila Cabello, Dua Lipa y Shawn Mendes, las votaciones se cierran el 3 de noviembre.