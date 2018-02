Conducirá Eugenio Derbez los Premios Platino en México

Cd. de México.- México está presente en la pre selección para escoger a las producciones que estarán nominadas en las 17 categorías de los Premio Platino a través de siete filmes, cuatro series y 12 coproducciones.



Camino a Marte y Las Hijas de Abril son las aspirantes mexicanas a la nominación a Mejor Película, categoría donde también están Zama y El Autor, que son coproducciones mexicanas.



Club de Cuervos e Ingobernable están en la selección en la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie, y les dieron a sus protagonistas (Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño de la primera; Marco Treviño y Kate del Castillo por la segunda) la oportunidad de ser nominados a mejores actores en una serie.



La gala, que por primera vez se realizarán en México, tendrá como conductor a Eugenio Derbez el 29 de abril.



Los Platino congregan a 23 países de habla hispana para reconocer las producciones en español y este año tendrán a Xcaret Riviera Maya como escenario, lo que animó a Derbez a regresar a la ceremonia después de años de ausencia.



"Yo ya había estado en otras veces en otras premiaciones. Había estado yendo hasta que me invitaron a la tercera, en Punta del Este, y como mexicano pregunté: ¿a dónde? ¿Del qué? A esa ya no fui", bromeó el comediante.



Al agradecer la invitación y a los apoyos para la realización de la gala, Derbez remarcó a su estilo que el gobierno federal mexicano no forma parte de los impulsores.



"Quiero agradecer al gobierno federal... ah, no, esos todavía no apoya, pero lo prometieron. No se preocupen, cuando un político promete algo en este País lo cumple, así que su apoyo va a caer... espero", completo Derbez.