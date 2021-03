Conducir en estado etílico 75% de infracciones viales

Cd. Victoria, Tam.- Entre el 70 y 75 por ciento de los automovilistas que son infraccionados por conducir bajo estado etílico son reincidentes - los cuales son sancionados con cuatro mil 500 pesos -, no obstante, el Reglamento de Tránsito señala hasta trece mil pesos de multa por lo que el Ayuntamiento victorense descartó un nuevo incremento para esa falta administrativa.

"Por lo general siempre después de un tema de encierro como es el caso del año pasado y parte de este con el tema de la pandemia la gente se empieza a sentir un poquito más libre, y lamentablemente volvemos a lo mismo, decisiones que tienen que ver en lo personal terminan siendo susceptibles a que sean sancionados", mencionó el secretario del Ayuntamiento, César Augusto Saavedra Terán, "definitivamente hemos tenido un incremento en el tema; tuvimos la semana pasada tres accidentes – más o menos en dos días – que fueron muy sonados y que tenían que ver con el estado de ebriedad".

El funcionario municipal dijo que se redoblarán los operativos de Tránsito con el fin de disminuir la incidencia de percances viales, "la gran mayoría de las personas son reincidentes... la mayoría de la población no trae el problema ese, es decir, la mayoría no se preocupa porque al conducir en estado de ebriedad tendría que pagar esos cuatro mil 500 pesos, la mayoría no tiene ese problema", entre el 30 y 25 por ciento de los automovilistas sancionados no vuelven a incurrir en esa falta.

