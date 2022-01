Condicionan seguros cobertura por Covid

Sura, por ejemplo, estableció que para los asegurados mayores de edad que no cuenten con al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19, el siniestro asociado a coronavirus no será procedente. La compañía dijo que a partir del 10 de enero de 2022 considerará como un agravante de riesgo cualquier siniestro donde el asegurado no cuente con al menos una dosis de vacunación. La aseguradora Axa limitó la suma asegurada a 300 mil pesos si un cliente no se ha vacunado.

"Vacunarse es la forma más eficaz que hay para terminar con la pandemia", dijo Héctor Sobrino, director de Siniestros de Salud de Axa. En el caso de GNP, actualmente aplica la cobertura a sus asegurados, independientemente de la aplicación de la vacuna, aunque sí exhortan a sus usuarios a recibirla.