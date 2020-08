Condicionan a cuota la entrega de libros

Nuevo Progreso, Tam

A pesar de que tanto en el plano federal como en el Estatal la Secretaría de Educación Pública (SEP) dejaron en claro que no habrá cuotas escolares en el ciclo escolar 2020-2021, en la escuela secundaria Técnica número 28 Ingeniero Manuel Garza Caballero de Nuevo Progreso, condicionaron el pago de inscripción por la entrega de libros de texto gratuito.

Fueron madres de familia quienes ante el temor de que puedan ser objeto de represalias se omiten sus nombres pero que tienen a sus hijos en esa escuela, las cuales manifestaron que les cobraron 750 pesos que debieron pagar en el banco y regresar con la ficha de depósito para que puedan quedar inscritos y se les entreguen los libros de texto gratuito.

Otras más como la señora Adriana, dijo que a ella le quiso pasar igual, le dijeron que si no pagaba no le entregaban los libros, por lo que tuvo que hablar con el inspector de la zona escolar, y fue como no pago nada y sí le entregaron los libros.

Al frente de la escuela secundaria Técnica número 28 se encuentra como directora, la maestra Maricela García García, a quien se trató de localizar, pero no fue posible, incluyendo por teléfono por que el del plantel se encuentra suspendido.

Esto con la finalidad de que diera su versión sobre las quejas de las madres de familia, que ya llegaron a oídos del jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, licenciado José Arturo García Vázquez, quien aseguró estar enterado, y adelantó incluso que tenía algunas evidencias relacionadas con esta situación, y que en consecuencias iba a actuar, pero al menos hasta ayer nada a ocurrido.

En otra de las escuelas secundarias, pero en Río Bravo en donde presuntamente se está cobrando cuota de inscripción, es en la secundaria general número 4, pero aún no han llegado quejas al Crede de madres o padres de familia.