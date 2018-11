Condiciona T-MEC a reforma laboral

Washington, D.C.

-Para avanzar en la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), México debe concretar la reforma de sus leyes secundarias sobre justicia y conciliación laboral, condicionó la líder demócrata Nancy Pelosi.

Perfilada como próxima presidenta de la Cámara de Representantes tras el triunfo demócrata en la elección del 6 de noviembre, Pelosi recordó ayer que las reformas a las leyes secundarias laborales en México antes del 2019 es requisito del texto del T-MEC.

"Hasta el momento (la ratificación del T-MEC) es una obra en progreso. México tiene que aprobar una Ley sobre derechos laborales en México y entonces eso no ha ocurrido aún", sostuvo Pelosi en la entrevista con The New York Times.

Programado para ser firmado a fines de noviembre, el texto del T-MEC incluye dentro de su nuevo Capítulo Laboral el "Anexo 23-A", en el que se establece que México debe aprobar las leyes secundarias sobre justicia y conciliación laboral antes de 2019.

"Eso es algo establecido en este acuerdo. Lo más importante, sobre todo todo, son las provisiones para el cumplimiento en términos laborales y de medio ambiente. Cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento", añadió Pelosi.

"Sin los mecanismos de cumplimiento no se tiene nada. Sin ello se estaría, digamos, sólo estaríamos cambiando la imagen del TLC (de 1993)".

Derivado de la reforma constitucional del 2017, la ley secundaria desaparecería las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejando la justicia laboral a tribunales locales y federales y las labores de conciliación a centros autónomos locales y federales.

reforma laboral