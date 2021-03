Condiciona SNTE regreso a clases

Se tendrían que considerar varias acciones del gobierno federal y estatal, que den una garantía a todos los trabajadores de la Educación, en especial a los maestros en cuestión de su salud". Jaime Olvera Cárdenas Coordinador Zona Sur del SNTE

Tampico, Tam.

Sólo con la inmunización y con el semáforo en verde, será como habrán de regresar los maestros a las aulas, esto para evitar riesgos de contagios.

Así lo dio a conocer el coordinador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la zona sur, Jaime Olvera Cárdenas.

Y es que señala que el Gobierno Federal y Estatal deberán de dar garantías a los trabajadores del sector educación a fin de no resultar contagiados durante la prestación de los servicios.

"Se tendrían que considerar varias acciones del gobierno federal y estatal, que den una garantía a todos los trabajadores de la Educación, en especial a los maestros en cuestión de su salud, sabemos que aún estamos en semáforo rojo y mientras no se de el semáforo en verde no habrá clases presenciales", dijo.

Indicó que están buscando a través del líder nacional, que el regreso a clases no sea sólo con el semáforo en verde, pues éste no garantiza que no haya contagios, por ello, además exigen que los profesores y prestadores de servicios de la educación estén inmunizados.

Dijo que es necesario que les garanticen que los planteles educativos están sanitizados y que tengan todo lo necesario los maestros para que puedan impartir sus clases con seguridad en salud.

Jaime Olvera dejó en claro que hasta el momento no han sido inmunizados contra el Coronavirus y no les han dado fecha para ello.