Condiciona primaria entrega de exámenes

El Mañana / Staff.- Los profesores y directivos de la Primaria José María Pino Suarez en la colonia Hidalgo condicionan a los estudiantes la entrega de exámenes, evaluaciones, artículos de higiene y participación en ferias, al cobro de cuotas.

Por semana, cada alumno debe cooperar con 10 pesos para la compra de papel sanitario, jabón u otros insumos de higiene, mientas que, para presentar algún examen primero deben pagar 15 pesos.

Aquellos alumnos cuyos padres de familia se nieguen o que carezcan del recurso, son exhibidos en los chats telefónicos a través de listas.

´´Por lo menos una vez por semana pasan los nombres de aquellos que no pagan y los marcan con plumón, por ejemplo en la última había más de 30 alumnos y solo cuatro debían, no me parece correcto este método, se supone que la educación debe ser libre y gratuita, por todo quieren cobrar", denunció una madre de familia.

Las deudas de los estudiantes de entre 6 y 12 años rondan entre los 10 y 200 pesos.

En las quejas también se incluye la participación obligatoria de los padres para vender alimentos o bebidas en la cooperativa, que son financiadas con recursos propios y cuyas ganancias se dejan a beneficio de la escuela, sin que se anuncien las inversiones o beneficio.

´´Si nos ponemos de acuerdo con que vamos a vender sandwich y papas a la francesa, entre todos compramos para el pan, jamón, queso, las papas, el aceite, todo lo que se ocupe, no hay ningún fondo o algún apoyo de la escuela", señaló otra madre entrevistada.

Recientemente en la escuela primaria Adolfo López Mateos en la Colonia Las Cumbres se exhibieron los nombres, apellidos y grados escolares de por lo menos 28 alumnos que mantenían alguna deuda con la mesa directiva.

En diversas ocasiones el Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa ha alertado a los padres de familia, directivos o docentes de la prohibición en el cobro de cuotas a cambio de servicios o acceso a clases, al considerarse un delito.