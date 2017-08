Condena racismo Congreso texano. Termina protesta en incidentes mortales

McAllen, Tx.- Miembros del Senado de Texas se manifestaron contra el odio y la intolerancia luego de los eventos ocurridos en Virginia que provocaron una discusión nacional sobre la naturaleza de la libertad de expresión.

Como es de todos sabido, protestas contra una marcha de blancos nacionalistas en Charlottesville, Virginia, el sábado pasado terminaron en incidentes mortales cuando un vehículo arrasó contra la multitud de opositores, matando a una mujer, Heather Heyer, e hiriendo a docenas de personas.

Además, dos agentes de policía, el Teniente H. Jay Cullen y el Agente Piloto Berke M.M. Bates, también perdieron la vida cuando el helicóptero que vigilaba la marcha cayó estrellándose. “Algunos de ellos asistieron para oponerse al inmoral odio, intolerancia y racismo de los que promueven la supremacía blanca congregada en Charlottesville, y como resultado se ensañaron con ellos. Otros eran servidores públicos que se hicieron presentes para protegerlos”, dijo el Senador Kirk Watson. “Nuestros valores deberían ser los de diversidad, igualdad y amor”.

Entre los que se manifestaron condenando la intolerancia estuvo el Senador Charles Schwertner de Georgetown. Él representa College Station, donde otro grupo de supremacistas planeaban una marcha similar para el 11 de septiembre. Schwertner condenó a este grupo y sus valores. “Como representante de Brazos Valley y la Universidad Texas A&M, hallo necesario manifestar que lo ocurrido en Charlottesville está absolutamente mal”, dijo Schwertner. “No debemos permitir la intolerancia, la violencia, el racismo. En vez de eso deberíamos defender la amistad, no las divisiones; la tolerancia, no el racismo; el amor, no el odio”.