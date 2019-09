Condenan padres de los 43 liberación de policías

Chilpancingo, Gro.

Durante un acto político, al que llamaron el "antigrito" de la Independencia, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala condenaron la liberación que dictó un juez federal a favor de otros 24 policías municipales.

Reunidos en la alameda "Granados Maldonado" de Chilpacingo, Guerrero, los padres acompañados por unos cien normalistas de primer año y de una representación de la dirigencia de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) dijeron que este es el primer día de las movilizaciones para exigir al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que cumpla con su palabra."No es solamente es mostrar una buena voluntad, queremos hechos", dijo Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres.

Dijo que se está dejando en libertad a policías que junto con miembros de la delincuencia se llevaron a los normalistas.

Un juez federal dejó en libertad a 24 policías que habrían participado en los hechos de Iguala los días 26 y 27 de septiembre del 2014.

Con ellos, suman 77 los liberados de un total de 142.

Además, fue puesto en libertad Gildardo López Astudillo, "El Cabo Gil", quien era uno de los principales líderes de "Guerreros Unidos".

Melitón Ortega señaló que, si bien es cierto que la liberación de estas personas pudo ser derivado de la mala integración de las averiguaciones previas de la extinta PGR, la FGR debió de haber previsto esto con mecanismos jurídicos para evitar que sucediera.

Dijo que lo que ellos están exigiendo es que la Fiscalía General de la República inicie procedimientos penales contra el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón y otros ex funcionarios.

Durante el mitin, Ortega señaló que, pese a las palabras de "buena voluntad" que les ha dado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la ruta de ellos es seguir con las movilizaciones.

"Si el Gobierno dice que los normalistas están en Guerrero, pues ahora que diga dónde están y que nos los entreguen vivos", refirió.

Bernabé Abraham Gaspar, padre del estudiante desaparecido Adán Abraham de la Cruz, dijo que ya se van a cumplir cinco años de la desaparición de los jóvenes y la impunidad e injusticia del caso sigue.

Pidió que no solamente se castigue al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón de Lucio, sino también al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Melitón Ortega y Bernabé Abraham anunciaron que van a tomar los Ayuntamientos de Iguala y Tixtla porque las autoridades de ambos municipios ordenaron retirar algunas lonas donde se leen las exigencias de la presentación con vida de los 43. "Me da mucha rabia cuando paso por el Ayuntamiento y veo que la Alcaldesa Erika Alcaraz ordenó retirar la manta donde están los rostros de los 43 normalistas", dijo Bernabé.

"Yo como buen tixtleco no puedo permitir eso y de una vez avisamos que iremos al Ayuntamiento de Tixtla para que la Alcaldesa nos dé una explicación de lo que ordenó hacer", expresó.