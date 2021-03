Condenan feministas inacción... y resisten

La estadística oficial no cede: a diario son asesinadas más de 10 mujeres en México. Feministas acusan inacción de las autoridades y se declaran en pie de lucha.

Noticia Relacionada No logra coronarse el equipo CFR Reynosa

"Este Gobierno nunca ha reconocido la gravedad de las violencias hacia las mujeres", asegura la artista Lorena Wolffer. "No parece tener ningún interés en dialogar con nosotras, ni reconocer lo que nos está pasando".

La Red Nacional de Refugios brindó protección y acompañamiento a 23 mil 303 personas de marzo a julio de 2020, un 71 por ciento más que en ese mismo periodo de 2019.

"Piensan que estamos locas, cuando están violando y asesinando a niñas y mujeres todos los días (...) El 8 de marzo no es salir a tomarse una foto en el Zócalo vestida de morado en Instagram, no es una celebración, no es un carnaval", advierte Arussi Unda, vocera de la colectiva feminista Las Brujas del Mar.

Las colectivas convocan para mañana, a las 14:00 horas, a marchar del Monumento a la Revolución al Zócalo.