Condenan el ´pase de charola´ de Conacyt

Ciudad de México

Integrantes del gremio científico reprobaron la petición de Conacyt a miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para donar "voluntariamente" de uno a tres meses del estímulo que reciben, en apoyo al combate de la pandemia por Covid-19.

"La lectura ligera hablaría de un acto necesario y de consciencia, pero yo lo leo como un ataque más que se suma a una lista que crece y crece. Ya veo los argumentos: si se dona mucho, dirán que no lo necesitamos; si se dona poco, seremos unos fifís insensibles", expresó en Facebook el doctor en ciencias Enrique Rudiño Piñera, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

"Como si obtener y, sobre todo, mantener el estímulo fuera fácil; como si no supieran que para muchísimos integrantes del SNI ése es su ingreso constante, ya que sus universidades están quebradas", continuó. "Como si no estuviéramos cansados del activismo y de los comentarios o aseveraciones pseudo científicas de la directora del Conacyt (María Elena Álvarez-Buylla). No salgo de mi sorpresa y franco encabronamiento".

Reforma informó este jueves sobre el "llamado urgente a la solidaridad de la comunidad científica del País con el pueblo de México", tal como se lee en el documento enviado a los miembros del SNI, donde se les plantea que, si todos decidieran aportar, el monto reunido sería de 550 millones de pesos mensuales, con un total de mil 650 millones de pesos por los siguientes tres meses.

"Cómo no, ahorita dono parte del estímulo al Gobierno. Esperen sentados. Hay muchas ONGs valiosas y que seguro van a dar buen uso del dinero, y no desperdiciarlo en proyectos tontos", tuiteó el matemático Rubén Martínez.