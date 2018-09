Condenan a diez años de prisión a ex presidente de El Salvador

San Salvador, El Salvador.

El fallo fue dictado por una corte federal, donde también recibieron condena seis de sus ex colaboradores.



Saca confesó ante el tribunal que el desvío de los fondos fue para favorecer a sus empresas y a terceras personas.



El ex Mandatario también explicó que tras asumir la presidencia en 2004 y firmar el reglamento para el manejo de los gastos reservados, ordenó la ceración de cuentas bancarias para mover el dinero, haciéndolo, aseguró, como en gobiernos anteriores.



"Me aproveché de los escasos controles sobre las dos cuentas que abrió Elmer Charlaix (su secretario privado) para sustraer dinero con el que se pagaba a otras personas", dijo.



Asimismo, admitió un pago mensual de 100 mil dólares a varias empresas de publicidad que no prestaban servicios y que del total de dinero que llegaba a la casa presidencial pedía la devolución del 80 por ciento de los contratado con sus empresas y permitía que los otros se quedaran con el 20 por ciento restante.



Saca y sus ex colaboradores se declararon culpables durante el proceso en busca de obtener una condena menor.