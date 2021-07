Condenan congresistas visita de Trump a Texas

Tras lanzar severas críticas contra el gobernador de Texas, Gregg Abbott y al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, los congresistas Filmenon Vela y Vicente González, afirmaron en un comunicado que la frontera no es una zona de guerra.

Durante una visita realizada por las dos personajes al Valle de Texas para celebrar una reunión sobre seguridad en la sede de la DPS de Weslaco para posteriormente visitar el muro de Trump, el congresista González calificó el viaje del exmandatario como una bofetada en la cara de los texanos.

"La frontera no es zona de guerra, y el muro que están tratando de que los tejanos paguen no solo es un desperdicio del dinero, sino también un símbolo de odio no estadounidense que separa e intimida a nuestras comunidades", indicó Vela.

La reunión y visita celebrada hoy fue limitada y con invitaciones exclusivas a uno o dos medios de comunicación de El Valle.

