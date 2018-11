Condenan a dos años de prisión a campeón del mundo

Roma, Italia.

Vincenzo Iaquinta, ex delantero de la Juventus y de la Selección italiana, campeón del mundo en el Mundial de 2006, fue sentenciado a dos años de prisión en un juicio contra la mafia en el que su padre, Giuseppe Iaquinta, recibió una condena de 19 años de cárcel.

Iaquinta fue uno de los 148 imputados en el llamado juicio "Aemilia" contra la Ndrangheta, la mafia calabresa.



La Dirección de Distrito Antimafia había pedido seis años de cárcel para Iaquinta por delitos relacionados con la posesión ilegal de armas.



Su padre, Giuseppe Iaquinta, fue en cambio acusado de asociación mafiosa y recibió una condena de 19 años de cárcel.



"Vergüenza, ridículos", gritaron ambos imputados, tras la lectura de la sentencia en el Tribunal de Reggio Emilia, en el norte de Italia.



"En nuestra familia ni siquiera sabíamos qué cosa significaba Ndrangheta. No es posible. No nos rendiremos, me han arruinado la vida solamente porque soy calabrés", gritó el ex futbolista ante los medios de comunicación.



"Estoy sufriendo como un perro por mi familia y por mis hijos sin haber hecho nada", continuó.



En la audiencia de este miércoles los jueces dictaron sentencias contra 125 acusados, mientras absolvieron a 19; cuatro más se beneficiaron de la prescripción del delito que se les imputaba en el que fue el más grande jucio celebrado en el norte de Italia contra la mafia calabresa.



El ex futbolista fue involucrado luego que el 4 de febrero de 2015 la policía encontró armas en su casa y en la de su padre.



El 21 de diciembre del mismo año fue llevado a juicio por posesión ilegal de armas, delito agravado por favorecimiento de la Ndrangheta, mientras su padre fue acusado de un delito más grave: asociación mafiosa.