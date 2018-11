Condenan a acusado de homicidio imprudencial. Le dan 15 años de prisión

Edinburg, Tx.- Sentenciaron a 15 años de prisión a Jacobo Rivera, acusado de homicidio imprudencial por la muerte de su novia, Kryztal Luna, cuando regresaban de una noche de fiesta en agosto de 2016.

Después de 10 horas de deliberación, el jurado dictó sentencia en contra del ex despachador del departamento de Policía de Palmview, condena que no dejó satisfecha a la familia de la joven.

Los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2016, después de que el vehículo que conducía el acusado chocó contra un pilar de soporte del Expressway 83, en Palmview.

Al parecer el joven venía huyendo de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, lo que lo llevó a conducir a exceso de velocidad y perder el control de la unidad en que viajaba con su novia.

Un agente del DPS declaró que Rivera estaba conduciendo su vehículo a 120 mph sobre el Expressway 83, el doble del límite de velocidad permitido, y que después de salir de la autopista, Rivera intentó girar a la izquierda a una velocidad superior a 100 mph, lo que le hizo perder el control y chocar contra el pilar.

El abogado de Rivera sugirió a los jurados que el acusado no había visto al agente del DPS, y por lo tanto no estaba huyendo, y que los frenos del automóvil no funcionaban en el momento del accidente, a pesar de un informe que indicaba que el sistema de frenos antibloqueo estaba activado.

Rivera será elegible para el beneficio de la libertad condicional después de cumplir la mitad de la sentencia.

SENTENCIA. Jacobo Rivera será elegible para el beneficio de la libertad condicional.

VÍCTIMA. En el accidente murió su novia, Kryztal Luna, a quien le rindieron un homenaje.