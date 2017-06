Condena Edward Snowden supuesto caso de espionaje

México.- El ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos Edward Snowden, acusado de alta traición por filtraciones de información, calificó como un crimen contra el público el caso de supuesto espionaje a activistas y periodistas en México, dado a conocer por el periódico The New York Times.



"No importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público", publicó en Twitter, donde además incluyó un enlace al texto del diario estadounidense.



En su cuenta personal de la red social también ha difundido reacciones de medios mexicanos, así como un video del periodista Carlos Loret de Mola, quien ha sido señalado como uno de los afectados en la operación llevada a cabo, presuntamente, por el Gobierno de México.



El reportaje sobre la operación informó que, desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.



Entre los principales afectados se incluyen periodistas como Carmen Aristegui y defensores de derechos humanos.



Hasta el momento el Gobierno del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha negado haber llevado a cabo la operació