Condenada a 24 años de prisión expresidenta de Corea del Sur

La sentencia, cuya lectura fue televisada en directo durante casi dos horas, considera probado que la ex Mandataria conservadora y su amiga Choi Soon Sil, conocida como "Rasputina", crearon una vasta red de favores a través de la cual extorsionaron a grandes empresas como Samsung, Hyundai o Lotte.



Park, de 66 años, lleva detenida de manera preventiva desde marzo de 2017 y es el primer Jefe de Estado surcoreano destituido en democracia, cuyo cese motivó un adelanto electoral que deparó en mayo del año pasado la victoria del liberal Moon Jae In.



El tribunal presidido por el juez Kim Se Yoon condenó hoy además a la ex Mandataria a pagar una multa de 18 mil millones de wones (16.8 millones de dólares).



La Fiscalía había pedido para ella 30 años de prisión y el pago de una multa de 118 mil 500 millones de wones (95 millones de dólares).



Park, que llegó al poder en febrero de 2013, fue declarada culpable de 16 de los 18 cargos de los que se le acusaba, entre los que encuentran abuso de poder, soborno y coacción.

En las puertas del tribunal se congregó una multitud de simpatizantes de la ex Presidenta agitando banderas surcoreanas y mostrando pancartas en las que se podían leer en inglés mensajes como "Paren los mortales procesos contra Park Geun Hye" o "El imperio de la ley ha muerto".



Park, que no se ha presentado ante la corte desde el pasado octubre alegando problemas de salud, tampoco acudió hoy a la cita y denunció que ha sido juzgada de manera imparcial y mantenida en prisión sin motivo.



Es la primera vez que en Corea del Sur se emite por televisión el veredicto de una causa penal, después de que el Tribunal Supremo aprobara el año pasado una enmienda para permitir esta cobertura informativa si la propia corte consideraba que se trata de un caso de interés público.



La sentencia de hoy llega después de que la "Rasputina" surcoreana fuera condenada el pasado febrero a 20 años de cárcel y a pagar una multa multimillonaria por ser el cerebro de la trama de corrupción que escandalizó al país asiático.



Choi, amiga íntima de Park, era la principal responsable de la amplia red de tráfico de influencias urdida junto a la ex Presidenta.