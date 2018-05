Condena Suinaga agresiones a Toluca

Torreón, Coahuila

Francisco Suinaga, presidente deportivo del Toluca, lamentó la falta de seguridad y el comportamiento de algunos aficionados de Santos, quienes los agredieron durante y después del juego de ida de la Final, el pasado jueves en el Estadio Corona.

El directivo escarlata confirmó que nadie resultó lesionado luego de que el camión que transportaba al equipo fue apedreado al salir del inmueble.

"Nos apedrearon el autobús, rompieron los vidrios cuando íbamos saliendo, en el trayecto. No hay ningún lesionado, se rompieron los vidrios, pero son dobles y las partículas que cayeron no lastimaron a nadie, los jugadores se agacharon", relató Suinaga.

"Yo no quise tampoco hacerlo más grande porque me parece que puede incendiar o calentar los ánimos para la vuelta, y como se lo dije a la propia Liga y al comisario, aquí la idea es que el espectáculo en Toluca esté bien, no se trata de calentar los ánimos. Afortunadamente todos bien, nada más el mal trago, me parece que es inaceptable que sucedan estas cosas tanto en los estadios como fuera de ellos".

Antes, en el primer gol de Santos, aficionados locales lanzaron vasos con líquido al palco donde estaban directivos y jugadores del Toluca que no entraron en la convocatoria del partido.

"Es lamentable que la gente reaccione así, la verdad es que afortunadamente no nos enganchamos, y nada, lanzaron cualquier cantidad de objetos", dijo el presidente de los Diablos Rojos.

Investigarán insultos racistas

>La Comisión Disciplinaria abrió una investigación tras la solicitud hecha por Santos referente al incidente ocurrido entre el defensa Santiago García, del Toluca, y Edwuin Stiven Cetre Angulo, de los Guerreros, ayer en la ida de la Final del Clausura 2018.

El club lagunero habría pedido esta investigación por presuntos insultos racistas del central escarlata hacia el colombiano, tras una falta en la que se vieron involucrados en tiempo de compensación.