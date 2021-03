Condena secuestro de niñas en Nigeria

La policía del país africano informó el viernes que las menores fueron sacadas de su escuela donde operan numerosos grupos armados, que suelen secuestrar a personas para exigir rescate.

"Rezo por estas niñas, para que regresen pronto a sus casas", declaró Francisco. "Me siento cerca de ellas y de sus familias", añadió.

Un habitante de la zona narró que el escuadrón atacó también un puesto de control vial y a un campamento militar, impidiendo que los soldados salieran a rescatar a las chicas.

El sábado, las autoridades de Nigeria anunciaron que unos 40 alumnos, docentes y familiares secuestrados el 17 de febrero en una escuela del norte de Nigeria habían sido puestos en libertad.

El presidente nigeriano Muhammadu Buhari dijo que la prioridad del gobierno es que todas las rehenes sean liberadas sanas y salvas. La policía y el ejército lanzaron un operativo conjunto para rescatar a las niñas, dijo Mohammed Shehu, un vocero de la policía en el estado de Zamfara.

DESESPERACIÓN

En tanto, las familias esperaban ansiosamente noticias sobre menores, en el más reciente de una serie de secuestros masivos en el país de África occidental.

Los preocupados padres se reunieron el domingo en la escuela protegida por policías. Aliyu Ladan Jangebe dijo que sus cinco hijas, entre los 12 y 16 años de edad, estaban en la escuela cuando los secuestradores irrumpieron en ella. Se llevaron a cuatro, pero una logró escapar escondiéndose en el baño con otras tres niñas, dijo a The Associated Press.

"No estamos de buen humor porque tienes cinco hijas y sólo puedes proteger a una. Sólo agradecemos a Dios... Pero no estamos contentos", dijo Jangebe. "No podemos imaginar su situación", comentó de sus hijas desaparecidas.

Los residentes de una aldea cercana dijeron que los secuestradores habían arreado a las menores por el pueblo como si fueran animales.