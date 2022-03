Condena obispo ejecuten a mujer

El obispo de la Diócesis Católica de Brownsville, Daniel E. Flores, expresó su oposición a la ejecución de Melissa Lucio, una madre del Valle del Río Grande en el corredor de la muerte de Texas.

La ejecución de Lucio está programada para el 27 de abril por la muerte en 2007 de su hija de tan solo dos años.

"La muerte no es la respuesta a la muerte. Una tragedia no se mejora de alguna manera matando alguien más. La justicia no se restablece repentinamente porque otra persona muere. Ejecutando a Melissa no traerá paz a sus hijos sobrevivientes, solo traerá más dolor y sufrimiento", tuiteó Flores el lunes.

En el mismo mensaje el obispo insta a los funcionarios estatales que conmutaran la sentencia de muerte de la madre de Harlingen. Flores cita "muchas circunstancias ponen en duda la condena de Melissa Lucio por asesinato en primer grado".

Más allá de abogar por la vida de Lucio, la carta también pide el fin de la pena de muerte.

"Pido a todos que trabajen y oren para poner fin a la pena de muerte en Texas y en este país", escribió el obispo.

Antecedentes

De acuerdo con el Fiscal de distrito Luis Sáenz, el 17 de febrero de 2007 los paramédicos llegaron a un apartamento y encontraron a una niña tendida sin pulso en el suelo. El cuerpo de Mariah mostraba signos de abuso, ya que la pequeña tenía moretones nuevos y viejos, marcas de mordeduras y recuperaciones de un brazo roto.

La familia y los defensores están tratando de generar conciencia sobre la inocencia de Melissa Lucio. El grupo espera sacar a Lucio del corredor de la muerte y demostrar su inocencia antes de la fecha de ejecución.

En julio de 2008, un jurado del condado de Cameron encontró a Lucio culpable de asesinato capital y fue sentenciada a muerte. El mes pasado, el 14 de enero, el Tribunal de Distrito 138 firmó una fecha de ejecución del 27 de abril.

Lucio es actualmente una de las seis mujeres en el corredor de la muerte de Texas y una de las ocho personas del Valle que se enfrentan a la ejecución.

Un grupo que cree en la inocencia de la mujer, y su familia se reunieron afuera de la oficina del fiscal de distrito el lunes para otra de varias manifestaciones que han realizado en sus esfuerzos.

De hecho, crearon un documental "The State of Texas vs. Melissa", que está disponible para su transmisión en Hulu y Amazon Prime. En el documental de basado en el caso, los expertos forenses detallan cómo no ocurrió el asesinato de la hija de 2 años de Lucio, Mariah.