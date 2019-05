Condena jurado a homicida

Edinburg, Tx.- Un jurado del Condado Hidalgo condenó a Franshely Salinas, acusada del delito de homicidio mientras se encontraba intoxicada, un año después de participara en un accidente en el que un joven perdió la vida y el padre de este resultara lesionado.

En el percance murió Apolinar Rubio, de 28 años de edad, residente de La Feria, y resultó gravemente herido su padre Adrián Rubio.

Durante el juicio, Rubio declaró que no recordaba el accidente y que no tenía idea de por qué su vehículo estaba estacionado en un costado de la carretera interestatal 2 en Weslaco. Un testigo del choque declaró que el auto parecía estar apagado y que no tenía las luces encendidas.

Salinas fue el último testigo llamado al estrado durante el juicio de una semana y sostuvo que no era responsable del accidente mortal, a pesar de admitir que había bebido, y enviaba mensajes de texto mientras conducía.

La concentración de alcohol en la sangre de la mujer fue de .141, dos horas después del choque, destacándose que un especialista señaló que al momento del percance probablemente su concentración de alcohol en la sangre era de .177, más del doble del límite legal establecido.

Ella le dijo a los miembros del jurado que aun si estos factores no hubieran estado en juego, de igual forma habría golpeado el auto de Rubio, pues éste supuestamente se había detenido repentinamente en su carril sin previo aviso, pero las autoridades mostraron pruebas, en la reconstrucción de los hechos, de que Salinas se orilló correctamente sobre la carretera.

Finalmente el jurado condenó a Salinas a dos años de prisión y cuatro de libertad condicional, a pesar de que la fiscalía había solicitado el máximo de 20 años de prisión por el cargo de homicidio, mientras que los abogados de Salinas buscaron la libertad condicional ya que ella no tiene antecedentes penales.