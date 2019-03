Condena ´incoherencia´ de cristianos católicos

Ciudad del Vaticano.

El Papa Francisco condenó ayer la incoherencia de aquellos fieles cristianos católicos que actúan como si no lo fueran, haciendo acciones malas, durante la Audiencia General del último miércoles de febrero.

En su catequesis, dedicada a la oración del "Padre Nuestro", el Pontífice recordó a los fieles católicos que la santidad de Dios debe reflejarse en todas sus acciones diarias y no de manera incoherente, actuando mal, como si no fueran cristianos.

"Dios es santo, pero si nosotros, si nuestra vida no es santa se produce una gran incoherencia. La santidad de Dios debe reflejarse en nuestras acciones, en nuestra vida. ´Yo soy cristiano, Dios es Santo, pero yo hago muchas cosas malas´. No, esto no sirve, esto hace mal, esto escandaliza y no ayuda", afirmó.

El líder de la Iglesia Católica pidió a los fieles seguir el camino del redescubrimiento de la oración del Padre Nuestro, que contiene siete peticiones. "En las tres primeras, que se refieren al ´Tú´ de Dios, Jesús nos une a él y a sus más profundas aspiraciones, motivadas por su infinito amor hacia el Padre".

"Queridos hermanos y hermanas: Hoy profundizaremos en la primera de sus siete invocaciones, esto es, ´sea santificado tu nombre´" y recordó que "las peticiones del Padre Nuestro se centran en "nuestras necesidades humanas", según un reporte de la agencia de noticias Aci Prensa.