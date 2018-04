Condena en el Congreso local al atroz asesinato

No puede ser posible que una mujer le arrebate la vida a otra mujer, ese es el nivel de descomposición que no podemos tener . José Ciro Hernández Arteaga, diputado local de Altamira

Cd., Tam.- Desde else hizo un enérgico pronunciamiento condenando elde una jovencita de 20 años de edad, Jessica Gabriela, y de su hijo nonato quien también perdió la vida el 27 de marzo en la ciudad de Tampico; asimismo se hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas que prevengan más casos como este.

El llamado lo hizo el diputado local por el Distrito XVIII de Altamira, José Ciro Hernández Arteaga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, "ese es el grado de descomposición que podemos tener en alguna parte de la sociedad, vaya ahí nuestra solidaridad y respaldo a la familia por esta situación que viven".

El diputado altamirense pidió a la Secretaría de Seguridad Pública tomar medidas que refuercen su cuerpo de Policía Cibernética, así como que se mantenga una mayor vigilancia a los grupos de venta en redes sociales como Facebook, en los cuales personas malintencionadas fácilmente pueden contactar a cualquier persona con la intención de llevar a cabo su secuestro, como fue el caso de la jovencita de tan solo veinte años de edad.

"No puede ser posible que una mujer le arrebate la vida a otra mujer, ese es el nivel de descomposición que no podemos tener, pero algo tenemos que hacer como Gobierno para fortalecer en las personas el valor de la dignidad humana".

La presunta asesina de la joven embarazada responde al nombre de Cynthia Fátima ´N´, y contaría con las complicidades de su pareja sentimental Omar Enrique ´N´ y una hermana suya.

El engaño

>Cynthia Fátima ´N´ contactó a varias jovencitas a través de un grupo de Facebook ofreciéndoles ropa de recién nacido, siendo Jessica Gabriela quien acudió a una cita para recoger lo ofrecido, siendo retenida con la intención de robarle su producto de ocho meses de gestación.

>Jessica Gabriela fue atacada a fin de extraerle el nonato -que fue una bebé-, pero ambas murieron en el atroz atentado.

>"No hay pretexto, que si no tienes trabajo, que si no tienes un nivel académico, que si tienes algún problema no es pretexto para orillarte a que como persona le puedas quitar o arrebatar la vida a otra persona, a un infante, a lo que sea", puntualizó el legislador.