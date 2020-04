Condena ´Chicharito´ sueldos de doctores

Javier "Chicharito" Hernández reflexionó sobre la desigualdad que existe entre los sueldos que percibe un futbolista y un científico o un médico. El coronavirus mantiene paralizado al mundo con más de un millón y medio de personas infectadas, de las cuales, le ha cobrado la vida a más de 100 mil, situación que lamenta el delantero de Los Ángeles Galaxy.

"Espero que esto regrese a la realidad, o mejor dicho, que mejore nuestra realidad. Que toda la gente pueda aprender de esto y no haya tanta desigualdad en este mundo, que yo siempre lo he creído. Es increíble que a mí por hacer un deporte me paguen tantísimo y a la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada, hablando económicamente. Qué desafortunado es este mundo", expresó Hernández.