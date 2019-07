Concluyen satisfactoriamente sus estudios

Los alumnos de la Casa de la Cultura de Reynosa, A.C. concluyeron el pasado 11 de julio sus estudios del Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), convirtiéndose así en los graduados de la quinta generación de este programa.

La inauguración se llevó a cabo a las 18:00 horas en el auditorio "Bertha G. de Garza Zamora" de la institución, donde los alumnos de la disciplina de Artes Plásticas y Visuales presentaron cuatro exposiciones con los trabajos realizados durante el sexto semestre, resaltando sus habilidades de fotografía, video-instalación, impresión digital y pintura.

Posteriormente se presentó el montaje "¿Qué quiero ser?", creado por los alumnos de las tres disciplinas: Teatro, Música y Artes Plásticas y Visuales, con el apoyo de los alumnos de cuarto y segundo semestre de las disciplinas de Música y Teatro dirigidos por sus maestros. El tema fue propuesto por los mismos alumnos, quienes se enfocaron en la preocupación de qué quieren ser en un futuro basados en lo aprendido en el programa.

"En un futuro dejaré de ser una niña, me convertiré en adulta responsable y capaz y no sólo tendré mis conocimientos académicos, sino también lo que me enseñaron en las EIAAS. Sé que en cualquier carrera que escoja podré poner en práctica lo que aprendí, porque si algo tiene este programa nacional, es que es para todos, en todo momento", destacó un alumno.

APOYAN SU TALENTO

Al lugar se dieron cita los padres de familia, quienes apoyan el talento de sus hijos, maestros y público en general. Al evento acudió como invitado especial el licenciado José Luis Hernández Gutiérrez, coordinador académico del Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al INBAL, así como el licenciado José Luis Hernández, en representación de la alcaldesa, Maki Esther Ortíz Domínguez, quienes entregaron junto a la licenciada Elsa Munguía González, directora de Casa de la Cultura de Reynosa, A.C., las constancias que acreditan el término del programa de la quinta generación 2016-2019.

Para finalizar, la directora de la institución agradeció a cada uno de los alumnos su participación en este programa y a los padres de familia por apoyar el talento de sus hijo.

El licenciado José Luis Hernández Gutiérrez hizo extensivas unas palabras a los graduados, felicitándolos por su trabajo y por haber culminado satisfactoriamente el programa, alentandolos a seguir su formación en el mundo del arte. De igual manera felicitó y reconoció el trabajo de los maestros.