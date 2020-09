Concluyen los alegatos por su México Libre

Ciudad de México.

Margarita Zavala y Felipe Calderón concluyeron los alegatos de oídas ante los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para obtener el registro de México Libre como partido político, negado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Apoyados en la demanda por el ex Magistrado electoral Salvador Nava, ambos manifestaron que el "error" del INE tendrá que ser reparado por el Tribunal porque no hubo ningún sustento jurídico.

Zavala y Calderón esperan que a partir de la próxima semana se dé el fallo y puedan prepararse para el proceso electoral del 2021.

Uno de los principales argumentos es la falta de sustento legal en el criterio de cancelar el registro, basado en una medida análoga del rebase de topes de campaña, al sancionar origen desconocido de donaciones.

En un conversatorio virtual con seguidores de la agrupación, Calderón confió en que los argumentos presentados ante cada uno de los Magistrados los llevará a otorgar el registro.

"Yo creo que nos van a dar el registro. Me queda claro que si lo niegan es por razones políticas", sostuvo.

"Hay que pensar sólo en el éxito. México Libre ya es una fuerza política, la mayor de Oposición, gracias al Presidente (Andrés Manuel López Obrador), gracias, estamos muy agradecidos por hacerla la gran fuerza opositora del País. No esperábamos la puñalada trapera que nos dieron, pero vamos a salir más fuertes, ya somos una fuerza opositora, ya somos una fuerzas política en cualquier circunstancia".

En la sesión a distancia, Zavala mencionó los puntos que explicó ante cada Magistrado electoral sobre el proceso para ser agrupación política y luego partido político.

Señaló que hubo comunicación de mil 250 contactos con personal del INE y se intercambiaron mil 137 correos con la institución, con un camino legal en el que no se señaló que había problemas con las donaciones y el uso de la aplicación Clip.

"Es decir, hubo principio validez en los actos administrativos y confianza legítima", explicó.

"Intempestivamente, abruptamente el 4 de septiembre se aplicaron dos criterios novedosos sólo para México Libre violando igualdad y demás criterios. Cumplimos con requisitos de ley, actuamos con responsabilidad y principios de cuidar el Estado democrático y derechos, y se puso en riesgo el principio de certeza".

Calderón informó que en los alegatos ante los Magistrados electorales expuso las fallas jurídicas en la decisión del INE.

Advirtió que mientras México Libre hizo todo lo posible por demostrar el origen de las donaciones, el Instituto dejó de hacer su trabajo para cotejar la información de los donantes, como obviar ir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y recurrir a la apertura del secreto bancario.

Comparó la negativa del registro a la aplicación de una regla inexistente en un partido de futbol, donde México Libre metió un golazo y el árbitro de última hora decidió que la portería no debía medir 9, sino 7 metros, por lo que la anotación no era válida.

Además, se aplicó una sanción desproporcionada, indicó.

"No sólo no existía la falta, nos penalizaron con la pena máxima de negar el registro. Fue excesivo y desproporcionado, no sólo hubo tarjeta roja que no ameritamos, nos sacaron del todo partido, de la liga de futbol, a la mala, no puede ser", reprochó.

"Fue sorpresivo, fue gandalla, pues se pasó año y medio buscando el registro y sacan nueva regla el último día".

Calderón mostró un video donde los consejeros electorales votaron en contra de incluir el criterio del 5 por ciento para sancionar las aportaciones al partido, lo que no quedó ni siquiera en el reglamento y aún así se aplicó sólo a su organización.

Salvador Nava, ex Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consideró que hubo dolo e incluso cinismo en la negativa del INE.

"El INE tomó una decisión política porque no tiene una razón jurídica. No está en la ley la sanción, se sacaron de la manga no otorgar registro", aseguró.

Manifestó que hubo falta de diligencia y deferencia de los consejeros, pues debieron dar el registro para proteger los derechos de las personas que buscan la libre asociación en un partido político.