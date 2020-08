Concluyen gigantesco mural en rechazo al muro fronterizo

McAllen, Tx.

En un franco desafío al proyecto del gobierno federal de construir un muro en esta frontera, quedó concluido el mural de calle gigantesco en el centro de Laredo, que envía un mensaje fuerte y claro a Washington D.C., por parte de la comunidad laredense.

"Con este mural queda muy clara la postura de Laredo, no queremos el muro y vamos a luchar para evitar que se construya en nuestra comunidad", expresó Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro Internacional de Estudios del Río Grande y activista de la campaña Defund the Wall, Fund Our Future.

Los trabajos para elaborar el muro sobre la calle, en la cuadra 1300 de Victoria, comenzaron el sábado y se terminaron el domingo con la participación de decenas de voluntarios, incluidas abuelas y sus nietos, que acudieron para colaborar en este esfuerzo comunitario.

El mensaje es también para manifestarle al gobierno federal que los casi 561 millones de dólares que se van a invertir en el muro en Laredo, mejor se utilicen para la educación, la salud y para cosas de bien, indicó.

Mencionó que al menos en 30 ciudades de Estados Unidos se han levantado murallas similares y Laredo decidió unirse a esta campaña para exigir al gobierno federal que los residentes de la frontera sean tratados con equidad.

Destacó que al convertirse Laredo en la zona cero de la lucha contra el muro, a nivel local ya se formó un movimiento en especial de personas que serán afectadas directamente por la construcción de las 31 millas de muro que ya se tienen programadas para Laredo.

Las letras de la palabra Defund the Wall, que fueron pintadas sobre la calle en color amarillo, tienen 30 pies de ancho en referencia a la altura del muro que se pretende construir, el color amarillo es por el Estado de Texas y se realizó frente a la Corte Federal para enviar el mensaje a Washington D.C., de que en Laredo no se apoya al muro.

Cortez dio a conocer que el gobierno federal ya tiene autorizados 560.5 millones de dólares para construir dos tramos de muro en Laredo, con un total de 31 millas.

Cada milla tendrá un costo de casi 20 millones de dólares y los activistas consideran que el gobierno de Donld Trump debe usar este dinero para obras buenas, ya que con este dinero alcanzarían a pagar el colegio y los salarios de maestros durante 10 años.

Para el artista local Antonio Tony Briones III, el mural es un mensaje de amor de la comunidad de Laredo, que a través del arte se libera del silencio que quiere imponer el gobierno federal y lanza un mensaje muy fuerte y poderoso.

TEX20200819_02_02_muro.01

Las letras de Defund the Wall pintadas sobre la calle en color amarillo, tienen 30 pies de ancho en referencia a la altura del muro.

Los trabajos sobre la calle, en la cuadra 1300 de Victoria, comenzaron el sábado y se terminaron el domingo.