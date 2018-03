Concluye rodaje de ‘The Irishman’

Madrid, España

El director de cine Martin Scorsese ha puesto punto y final al rodaje de The Irishman, su nueva película que se estrenará directamente en Netflix. El cineasta ha estado capitaneando desde el mes de agosto a un elenco de lujo que reúne a intérpretes de la talla de Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Y ahora, ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que la cinta ya se prepara para un proceso de post-producción.

PROTAGONISTAS. Robert De Niro y Joe Pesci.

¡AL FIN!

The Irishman lleva en marcha desde 2008. En principio, iba a ser un proyecto de Paramount Pictures, aunque tras muchas turbulencias el gigante del streaming Netflix se hizo con los derechos del filme que podría contar con un presupuesto de más de 140 millones de dólares.

Tras varias fases a las que ha estado sometida la película, Scorsese ha agradecido “a todas las personas” que han hecho que el proyecto saliera adelante y ha anunciado que el rodaje ha finalizado, con una nueva imagen detrás de las cámaras desde el set.

LA TRAMA

La nueva cinta del director de The Departed (2006), Casino (1995) y GoodFellas (1990) está basada en el libro I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt y sigue los pasos de Frank Sheeran (De Niro), un funcionario sindicalista con conexiones en la mafia que afirmaba estar involucrado en el asesinato de Jimmy Hoffa, personaje al que dará vida Al Pacino.

Junto a ellos, Pesci encarnará a Russell Bufalino, un legendario criminal para el que trabajará Sheeran.

GRAN ELENCO

El reparto de The Irishman, que también contará con rostros muy conocidos como Jesse Plemons (Breaking Bad), Anna Paquin (True Blood), Harvey Keitel (Reservoir Dogs), Bobby Cannavale (Vinyl), Ray Romano (The Big Sick) y Stephen Graham (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) recorrerá varios años en la vida del protagonista. Y diversas informaciones apuntan a que los mismos actores interpretarán a sus personajes en distintas épocas de su vida, por lo que el costo en efectos CGI es bastante elevado.

Llega en 2019

The Irishman, termina con éxito su rodaje, esta cinta se estrenará directamente en Netflix en 2019 y fueron muchos los involucrados dirigidos por Martin Scorsese.