Concluye colecta de Cruz Roja

Hoy concluye la Colecta Anual de la Cruz Roja 2019, pero la benemérita institución hace el llamado para que empresas o comercios sigan apoyando con donativos para poder llegar a la meta.

Clara Zamarripa Ríos, vocera de la Cruz Roja comentó que desde el año pasado se tiene en rehabilitación el centro de capacitación, que es un edificio que tiene desde 1970 y es el más viejo de la delegación, por lo que el recurso de este año, será encaminado para seguir con las labores.

Además buscan hacer un laboratorio de simulación para que puedan practicar mejor el servicio pre hospitalario y se necesita medio millón de pesos para equipamiento.

La meta de este año es de obtener 3 millones, el año pasado fueron entre 700 y 800 mil pesos y en este año todavía no se sabe cuanto se va a necesitar para terminar con la rehabilitación del centro de capacitación.

"El año pasado iniciamos en septiembre con la remodelación y aun no hemos podido terminarlo, las instalaciones si estaban muy malas, deterioradas, queremos no nada más renovarlos, si no comprar maniquíes", dijo.

Se abrieron dos generaciones de paramédicos por año y necesitan de instalaciones adecuadas, ya que además se deben certificar cada dos años.

"Se les da recibos de deducción de empresas, acérquense, nosotros no somos de gobierno y tenemos muchas necesidades", recalcó.