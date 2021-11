Cónclave de Morena, acuerdan ir en unidad

Entre los asistentes estuvieron presentes Adrián Oseguera Kernión, Adriana Lozano Rodríguez, Carlos Eliud Pérez González, Edna Rivera López, Enrique Torres Mendoza, Héctor Martín Garza González, Jorge Salomón González, Laura Trejo Moreno, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, Maki Esther Ortiz Domínguez, Olga Patricia Sosa Ruiz, Oscar Javier Torre Gómez, Rodolfo González Valderrama, y Úrsula Patricia Salazar Mojica, otros más participaron vía videoconferencia a través de Zoom.

"Todavía no hay nada definido, no hay nada para nadie, sesionó el Consejo Estatal y en el Consejo Nacional se dijo otra cosa más no es nada definitivo, aquí es cuestión del Comité Nacional de Elecciones y sí puedo asegurar que voy a estar en la encuesta", mencionó el alcalde de Madero Adrián Oseguera Kernión en cuanto a las listas de aspirantes, "el Comité Nacional de Elecciones va a revisar perfiles, positivos, negativos, todo lo van a hacer y ahí es donde se van a dar dos hombres y dos mujeres... o cuatro hombres y cuatro mujeres, no es dos y dos, - o la candidatura de unidad –, es posible, todo existe, vamos a ver en qué condiciones va a salir la convocatoria final".

Olga Sosa quién sólo apareció en la lista de consejeros nacionales también agradeció la distinción, "esa lista sí es real, pero puede haber cambios, pueden ser agregados otros actores políticos y será con la misma paridad los agregados; esos cuatro finalistas fueron electos por el Consejo Nacional que tiene una representación de todo el país, y claro que el Consejo estudió los perfiles, 13 mujeres y 25 hombres".

Héctor Martín Garza González, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía, fue el último en llegar a la reunión y el primero en retirarse, no obstante, destacó el ambiente al interior de la reunión, "Están muy bien los compañeros, están sumándose a la tarea, celebro que se haya hecho una reunión de estas y espero que las cosas vayan transitando como ellos dicen, todo en armonía; vi un ambiente muy cordial, de mucha unidad, todo mundo en esa tesitura de que hay que sacar esto adelante".

La exdiputada local, Edna Rivera López, consideró que las condiciones están dadas para que Morena gane el proceso electoral el próximo cinco de junio independientemente de quién resulte ganador del proceso interno de selección de candidato, "hasta ahorita hay cuatro anotados que sacaron en el Consejo Nacional, son cuatro nombres hasta ahorita, pero quien tiene la última palabra es el Comité de Elecciones, vamos a esperar, el deseo de todos es que quien nos represente".

Mientras que el representante del Gobierno de México en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama, respaldó al delegado nacional y su esfuerzo por hacer más transparente el proceso en busca de lograr una unidad entre los diferentes actores políticos, "generalmente no se hacía, me ha tocado estar en otros procesos, en otros estados, y simplemente se daba a conocer el resultado y ya y aquí es un ejercicio de transparencia y de diálogo para ir construyendo consensos".

Otros aspirantes como Américo Villarreal Anaya, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, José Ramón Gómez Leal, Erasmo González Robledo, Felipe Neri Garza Narváez, Mario Alberto López Hernández o Ricardo Quintanilla Leal no estuvieron presentes de manera física, sin embargo, sí pudieron haber participado vía videoconferencia, aclaró Lucio Ernesto Palacios sin mencionar a los ausentes.