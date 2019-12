El pasado 22 de diciembre, como sucede ya desde hace varios años, el atrio de la Parroquia San José recibió el Concierto de Navidad, en esta ocasión denominado "Villancicos del Mundo", el cual se llevó a cabo a las 19:00 horas, ante un concurrido público.

La narradora de la noche fue Emilia Vela González y se contó con el talento de Brenda Arlene Campos Aguirre en el violin, Yahir y Yeric Chávez Iracheta, en la guitarra y con la excelsa voz del contratenor reynosense Daniel Vargas Escareño, uniendo cada unos sus talentos ofrecieron un gran espectáculo concierto navideño.

REPERTORIO INTERNACIONAL

Entre las piezas interpretadas estuvieron Canon en Re Menor de Alemania, de Reino Unido, O thou that tellest good tidings, God rest you merry, gentlemen, The First Noel y What child is this?

De Portugal Adeste Fideles y de Alemania, Stille Nacht y Ave María.

También hubo villancicos de España como 25 de diciembre Fum, Fum, Fum, Señora, Doña María de Chile, Corramos, corramos de Venezuela, Cantique de Noel de Francia y Carol of the Bells de Ucrania cerrando con Chilpayatito Dios de México.