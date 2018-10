Concientizan sobre ´relaciones tóxicas´

viviana.cervantes.aceves@elmanana.com

Como parte del programa estatal "Unidos por Reynosa" próximamente se implementará una campaña para prevenir, detectar y erradicar la violencia en el noviazgo, enfocada a jóvenes adolescentes de entre 14 y 18 años, etapa donde se comienzan a generar vínculos amorosos.

"Damos una conferencia en la que buscamos eliminar por completo las relaciones tóxicas estas van enfocadas desde alumnos de secundarias porque actualmente siguen existiendo conductas violentas" mencionó Monserrat Fuentes Rodríguez, coordinador de Jóvenes Tamaulipas.

El programa enseña a los estudiantes a que no hay celos positivos, que los permisos para salir no deben estar acompañados de amenazas o enojo, que las amistades no deben condicionarse y que nadie puede obligarles a realizar actos que no se desean.

"Cuando el novio o novia empieza a querer imponer reglas como si vas con ellos te olvidas de mi, no te vistas así, surgen las amenazas y el control no sano de la pareja, por eso explicamos con ejercicios lo que es tóxico, resulta fácil y entre los mismos jóvenes aunque de broma se van revelando los casos".

Se pretende que los menores que atraviesan por estas relaciones tengan herramientas, asesoría y apoyo para dejarlas, también se les enseña a no generar vínculos de dependencia."Tampoco es permitido que les obliguen a revisar el celular, que les soliciten la contraseña de sus redes sociales, que les pidan fotografías o las llamadas pruebas de amor para demostrar que se les quiere o se les aprecia, que se quieran casar a los 15 años, que quieran fugarse, hay varias practicas de las que hablamos y la verdad es que si existe conciencia una vez que finalizamos".

Los casos detectados son en su mayoría de mujeres, pero en los últimos años el género varonil ha comenzado a aceptar también la victimización, que existe en la misma proporción.

"Lo que pasa es que no se denuncia por temor o vergüenza, los hombres desafortunadamente se niegan a reconocen que son víctimas".

Las platicas y conferencias de este programa están enfocadas a alimentar el autoestima y la confianza en si mismo.

Se estarán realizando de manera itinerante en secundarias, preparatorias y también en algunas plazas públicas.

RELACIÓN SANA:

>Tú y él son compañeros y se tratan como iguales.

>Hay crecimiento personal de ambos porque se complementan

>Es feliz con tus logros

>Te acepta como eres y no trata de cambiarte.

>Hay confianza en ambos porque son honestos.

RELACIÓN TÓXICA:

>Violencia física >Maltrato emocional >Expectativas irreales >Falta de confianza >Culpa y manipulación >Control >Búsqueda de aprobación >Seguir esperando a que cambie