Concientizan ambulantes por uso del cubrebocas

Cd. Victoria, Tam.- Comerciantes ambulantes de la Zona Centro de Victoria llevarán a cabo una campaña de concientización con la ciudadanía entorno al uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia durante el mes de noviembre, su objetivo será influir en el ritmo de propagación de la COVID-19 y evitar volver al confinamiento para salvar la temporada comercial de fin de año.

"Hay algunos un poco tercos como siempre de no querer usar el cubrebocas pero nosotros sí estamos haciendo lo de nosotros, haciendo la concientización entre el ciudadano que siga usando el cubrebocas", informó Paulino Cortez, dirigente de ambulantes de la Zona Centro, "empezamos ayer -viernes- y vamos a tener la campaña durante todo el mes que resta, es una iniciativa de nosotros de los comerciantes de todos los sectores".

Durante el primer día fueron entregados mil cubrebocas quirúrgicos y regalado gel antibacterial entre los transeúntes de la calle Hidalgo, principal calle comercial de la capital del estado; a esta iniciativa se unen sectores comerciales como salones de eventos, restaurantes y comercio establecido con la finalidad de que debido al crecimiento de la pandemia por la COVID-19, el Comité Estatal de Seguridad en Salud determine volver al confinamiento ante un rebrote durante el último mes del año.

Cabe recordar que el actual acuerdo gubernamental sobre las medidas de seguridad contra el Coronavirus termina este domingo 15 de noviembre, por lo que en caso de un alza en el número de casos se corre el riesgo de retornar a la Fase 1 de reactivación económica, cabe recordar que en el presente acuerdo seis municipios que ya se encontraban en la Fase 3 regresaron a la Fase 2 debido a un incremento en el número de contagios.

"-Diciembre- es el mes más fuerte del año y ahorita vemos que estamos a punto de perderlo, entonces estamos haciendo esa campaña para poderla salvar y que la gente pase una feliz navidad, que llegue el 24 todos completos en familia, no queremos que se enfermen no usando el cubrebocas por eso seguimos exhortando a la ciudadanía que use el cubrebocas", los comerciantes ambulantes están financiando dicha campaña con recursos propios; en este sentido, Paulino Cortez conminó a tianguistas para que lleven a cabo una campaña similar debido al desgobierno que prevalece en esos lugares.

