Concientización a niños en esta pandemia

Ciudad de México.

"Ten, ya cállate" es la frase de muchos padres que les dan a sus hijos el celular o la tablet para quitárselos de encima pero, si bien las redes sociales son una herramienta para comunicarse, Tatiana también considera que es un arma que puede dañar a los niños de diferente manera.

"He visto que niños desde seis años ya traen TikTok y digo: ´no puede ser que (lo) traigas abierto cuando hay muchos pervertidos´, mucha gente que entra a hacer muchas cosas, Tik Tok no tiene tantas barreras como Instagram y se pueden escapar muchas fotos, videos, información", comenta.

La cantante y actriz señala que el acoso cibernético es un problema latente difícil de eliminar, por lo que en su caso prefiere preparar mentalmente a los niños para que sean fuertes y no les afecte lo que se dice en la red.

GRAN RESPONSABILIDAD

"He hecho canciones antibullying para que los niños se hagan fuertes, porque el acoso no lo puedes parar, es incontrolable, siempre va haber gente mala, lo que hay que hacer es niños más fuertes y decir: ´a mí no me daña que me digas eso´, darles seguridad y una autoestima fuerte".

Pero no todo es negro, la Reina de los niños explica que teniendo responsabilidad en el uso de las redes, se pueden obtener beneficios y diversión para fortalecer la relación con los seguidores.