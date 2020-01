Concientiza sobre suicidio

Ciudad de México.

La cantante Billie Eilish confesó que su creciente fama del año pasado la llevó a la depresión, lo que la condujo a autolesionarse y tener pensamientos suicidas.

"Era tan infeliz el año pasado. Era muy infeliz. Y estaba muy, como, sin alegría. No quiero quiero sonar muy oscura pero realmente no pensé que llegaría a los 17 (años)", contó en el programa The Gayle King Grammy Special.

Reveló que en una ocasión estuvo demasiado cerca de terminar con su vida.

"Pienso en esa vez que estuve en Berlín, y estaba sola en mi hotel. Y recuerdo que ahí había como especie de ventana. Y yo, Dios, recuerdo que lloré porque pensé que la manera en que iba a morir era porque yo lo iba a causar".