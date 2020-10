Concentra Victoria 31% de casos Covid

Cd. Victoria, Tam.- La presidente de la Comisión de Salud en el Cabildo victorense, María Ana Silva López, hizo un llamado a la población para que evite exponerse a concentraciones masivas y tratar de frenar la propagación de la COVID-19, toda vez de que en las últimas semanas se ha registrado un incremento gradual en el número de casos en la localidad.

"Hay que recordarle a la ciudadanía que esto no se ha terminado", Victoria cuenta con 490 casos activos al inicio de esta semana lo que representa el 31,27 por ciento de toda la entidad, y un acumulado de cuatro mil 230 casos y 210 defunciones, "preparados obviamente que no -estamos-, es una situación muy difícil que le ha pegado a muchos sectores, sobre todo económicos y sobre todo a las economías de las familias, entonces preparados no estamos es por eso que debemos nosotros de cuidarnos todavía muchísimo más y es lo que le pedimos a los ciudadanos".

La regidora Silva López mencionó que por esta situación será que los panteones y cementerios permanecerán cerrados a partir de este lunes hasta el nueve de noviembre -dos semanas-, con lo cual se pretende evitar las grandes concentraciones alusivas a la celebración del Día de Muertos; a pesar del riesgo que existe en la entidad -y en la capital del estado- de un eventual rebrote de COVID-19, descartó la implementación de un toque de queda, sobre todo la noche del 31 de octubre para la celebración del Halloween.

"Hasta ahorita un toque de queda no... no deberíamos de llegar a esa situación, yo creo que nosotros como ciudadanos deberíamos de ser conscientes y tener el cuidado, sobre todo pensar en nosotros y en la familia", la regidora de Panteones consideró que en los próximos días podría llevarse a cabo un programa de perifoneo para advertir a la población sobre el riesgo del Coronavirus, "es tarea de la ciudadanía, nosotros y el Gobierno estamos haciendo lo que podemos, tenemos que cuidar otros aspectos, la situación económica y demás".

María Ana Silva en el sentido de que las autoridades no se encuentran preparadas para enfrentar un rebrote en el número de casos, tal y como el que ya se está presentando en entidades de la república como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango o países de la Unión Europea como España, Francia, Italia y Alemania.