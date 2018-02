Concede Sindicato de directores su máximo premio a Del Toro

BEVERLY HILLS, California, EE.UU.— El romance fantástico “The Shape of Water” se llevó otro galardón clave en esta temporada de premios con la victoria de Guillermo del Toro el sábado en la gala del Sindicato de Directores de Estados Unidos.

“The Shape of Water”, sobre una mujer muda que se enamora de una criatura marina, se ha convertido en la favorita de la temporada con un premio del Sindicato de Productores y 13 nominaciones a los Oscar.

El cineasta mexicano Del Toro dijo que su película está “llena de muchos motivos por los que no debería funcionar, y son los motivos por los que funciona”. Dedicó el premio a su madre y a su padre, que ha estado enfermo.

Del Toro competía con Greta Gerwig (“Lady Bird”), Christopher Nolan (“Dunkirk”), Martin McDonagh (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) y Jordan Peele (“Get Out”) por el máximo galardón de la noche. Peele se llevó el premio a mejor director novel por su taquillera cinta de terror.

“Todo esto es una experiencia muy surrealista, conflictiva. Este ha sido el mejor año de mi vida sin duda”, dijo Peele. “Al mismo tiempo, he tenido que equilibrar eso con el conocimiento de que este no es un buen año para este país. Este no es un buen año para muchos de nosotros”.

Otros ganadores el sábado eran Matthew Heineman por el documental “City of Ghosts”, Jean-Marc Vallee por “Big Little Lies”, Reed Morano por “The Handmaid’s Tale” y Glenn Weiss por dirigir los 89os Premios de la Academia.

Morano dio las gracias a sus productores y a Hulu por ser “la gente poco común que buscaba la oportunidad de trabajar con mujeres en lugar de temerlo”.

La representación y el cambio cultural iniciado en Hollywood y en todo el país sobre la violencia sexual estuvieron presentes al menos de fondo en muchos de los discursos de la noche, como ha ocurrido desde que comenzó la temporada de premios.

El presidente del Sindicato de Directores (DGA, por sus siglas en inglés), Thomas Schlamme, comenzó la velada abordando el tema de frente. Destacó un impulso hacia crear espacios de trabajo respetuosos e inclusivos y dijo que “debemos mantener nuestro pie con firmeza en el acelerador y no levantarlo” en su “larga lucha de décadas” para garantizar la participación de mujeres y personas de color en la silla de dirección.

“Esto no es una pelea de mujeres por las mujeres”, añadió. “Ellas no crearon este problema”.

El DGA, que representa a más de 17.000 profesionales de la industria del entretenimiento, envió el jueves a sus miembros una serie de recomendaciones detallando procedimientos para gestionar el acoso sexual. El sindicato también se sumó a la Comisión sobre Acoso Sexual y Avanzar en la Igualdad en el Lugar de Trabajo, presidida por Anita Hill.

Heineman, que ganó por “City of Ghosts”, sobre un grupo de periodistas ciudadanos que se unieron después de que el grupo extremista Estado Islámico invadiera su tierra, aprovechó su momento en el escenario para llamar la atención sobre los protagonistas de la cinta.

“En la era de las noticias falsas, en la que los hechos parecen maleables y el periodismo está bajo ataque, creo que es importante reconocer a grupos como RBSS (siglas en inglés de “Raqqa está siendo masacrada en silencio”) que con valentía dicen la verdad frente al poder”, dijo Heineman.

La gala de premiación del Sindicato de Directores, celebrada en Beverly Hills, suele ser un fiable indicador de quién se llevará el Oscar a mejor dirección. El año pasado, el director de “La La Land”, Damien Chazelle, ganó ambos galardones.

Del Toro, como Gerwig, Peele y McDonagh, había sido nominado por primera vez en el certamen de directores.

“Esto significa un mundo para mí, viniendo de mis colegas”, dijo Del Toro.