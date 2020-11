¡´Conca´ se completará en Florida!

Ciudad de México.

La Concacaf anunció este lunes la reanudación de la Liga de Campeones del 15 al 22 de diciembre, a puerta cerrada y en una sede donde se centralizarán todos los encuentros.

El certamen fue suspendido en marzo de este año y ahora se busca terminarlo para que no se empalme con otros torneos.

Los Cuartos de Final, Semifinales y Final se jugarán a un solo partido.

Los Cuartos se disputarán 15 y 16 de diciembre con los siguientes emparejamientos: CD Olimpia vs. Impact Montreal, Atlanta United FC vs. América, Tigres vs. New York City FC y Los Ángeles FC vs. Cruz Azul.

Previo a la suspensión, tres de las llaves de Cuartos jugaron el partido de ida, por lo cual los duelos que se disputarán serán considerados los de vuelta y "en casa" para los tres equipos que jugaron como visitante.

Al final de estos 3 partidos de vuelta, si el global estuviera empatado, se aplicará la regla del gol de visitante. De prevalecer la igualada con el criterio de los goles, los partidos irán directamente a los tiros penales.