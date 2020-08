Conato de incendio en supermercado de Constitución

Río Bravo.- Conato de incendio se dio en sub-estación eléctrica de súper mercado de zona Centro, esto la noche del jueves, alrededor de las 22:00 horas.

Automovilistas que pasaban por Súper Ofertas Guajardo, en calle Constitución, con Héroes de Nacozari, notaron que del interior de la sub-estación salía una considerable humareda, lo que provocó alarma entre los vecinos.

Por varios minutos el humo con olor a "cable quemado" se despidió del cuarto eléctrico, hasta que el mismo personal del establecimiento intervino para evitar que siguiera recalentando la instalación.

No obstante la evidente humareda, no se requirió la intervención de Protección Civil y Bomberos, pues la misma cadena de súper mercados, solucionó el problema que no llegó a conflagración.