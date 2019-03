Con visas de trabajo detendrá a migrantes

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno ayudará al detener el flujo de migrantes centroamericanos a Estados Unidos por medio de visas de trabajo en nuestro país.

"Estamos proponiendo que se puedan dar visas de trabajo en México, estamos en condiciones de hacerlo, en Chiapas habrá 80 mil empleos, pero tenemos más posibilidades para que haya trabajo en el sur-sureste de nuestro país, para trabajadores hermanos centroamericanos y esto atempere el fenómeno migratorio".

Este jueves el presidente de Estados Unidos Donald Trump criticó que México sólo habla y no hace nada para detener el flujo de migrantes a la Unión Americana.

Al respecto, el titular del Ejecutivo federal dijo que es legítimo que hagan esos reclamos, pero su gobierno tiene una concepción, sino distinta, con otros matices.

"Respetamos la postura del presidente Trump y vamos a ayudar, no vamos a decir, este es un problema de Estados Unidos y no es problema de los países centroamericanos, no nos corresponde a los mexicanos, no vamos a ayudar".

Destacó que los flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos son muy bajos porque los connacionales ya no buscan trabajo en ese país y la mayoría son trabajadores de los países de Centroamérica.

DICE EBRARD Sí TRABAJAR

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que México sí trabaja con su país sobre el tema migratorio.

Esta mañana Trump acusó a México, vía Twitter, de hacer nada para ayudar a detener el flujo migratorio.

El canciller mexicano respondió por la misma red social: "Estamos trabajando con la autoridades de EU para avanzar en la coexistencia de nuestras posturas distintas sobre migración.

"México actuará responsablemente en el tema a partir de su propia visión, expresada en el Pacto de Marrakech para una migración ordenada y segura", escribió.