Con virus o sin virus, gana la Corona del rating

Una enseñanza que le ha dejado a Sergio Corona la partida de amigos como Manuel el Loco Valdés, fallecido el 28 de agosto, es que hay que honrar su memoria con alegría, no con tristeza.

"He tenido muchas penas de familiares, de compañeros, de amigos, de amigas que ya no están y lo que he aprendido es que yo siento mucho que sucedan estas cosas, pero es una ley de la vida ¿no? Los recuerdo con cariño, doy gracias que existieron, que fueron mis amigos y que los conocí, recuerdo el dolor (de su partida) pero no lo aplico".

Una característica de su amistad con el Loco es que desde hacía 40 años apostaban cada vez que jugaban América y Chivas.

"Manuel tuvo un programa que era Variedades del mediodía de el Loco; me invitó; iba a enfrentarse el clásico en unos días y quedamos que el que perdiera iba a recibir un cubetazo de agua por cada gol. Perdí yo y como perdí le dije: la próxima vamos a apostar porque no todos los partidos voy a perder yo. Así seguimos apostando; fueron más de 40 años".

A lo largo de sus 92 años han sido muchas las cosas que han cambiado la vida de Sergio Corona (amistades, amor, partidas) pero el trabajo es de las más importantes. Por eso, cuando comenzó la cuarentena y tuvo que estar en casa cinco meses sin poder grabar el unitario Como dice el dicho, decidió tomar pluma y papel y comenzar a escribir.

"Se me ocurrió empezar a recordar mis anécdotas, mis experiencias, mis viajes, mis inventos, mis presentaciones en cabaret, en teatro, en televisión, mis memorias, ya llevo 150 páginas. No me puedo sentar a escribir todo el día porque no es mi profesión, sino que estoy recordando, tengo anotadas qué cosas quiero incluir en esto y ojalá se llegue a cumplir lo de un libro".

En sus memorias están, por supuesto, charlas con compañeras entrañables como Nora Velázquez, con quien hacía la rutina de Chabelita que se confesaba con el padre Otero; o Luz María Aguilar, con quien tuvo un matrimonio singular en Hogar dulce hogar (de 1974 a 1984), donde él era un marido bonachón y ella una esposa autoritaria. El efecto de esta historia fue tal, recuerda el actor, que la gente pensaba que eran un matrimonio real.

"En una ocasión estábamos mi esposa Ingrid y yo en un centro comercial, entramos a una zapatería; luego seguimos en el mismo centro comercial y de repente llegó Luz María Aguilar, nos saludó y nos dice que había entrado a la misma zapatería y que una empleada le dijo: perdone, quizá voy a ser muy chismosa, pero vino su esposo con otra mujer".

Tampoco faltó quien le dijera en la calle que dejara a esa Lucha o que por lo menos, le "partiera su madre", pero él sólo se reía.



Como dice el dicho 10 años.

En televisión, Sergio Corona ha trabajado en Mujeres asesinas, Hasta que el dinero nos separe, Alma de hierro, Plaza Sésamo y el programa de comedia La casa de la risa, pero desde hace 10 años se convirtió en don Tomás, el dueño de El Dicho, una cafetería donde ocurren muchas historias. El programa se transmite de lunes a viernes y su rating es de los más altos en Televisa.

Dice que si pudiera decir un dicho que aplicara a los tiempos actuales, dice, sería "Si te preocuopa la humanidad, usa tu mascarilla". Al principio no podía salir a grabar pero la producción resolvió que su personaje apareciera desde videollamada, simulando que estaba en una casa de campo; hace poco se reincorporó a las grabaciones físicas, con todas las medidas de seguridad.

"Me duele mucho lo que está sucediendo, tanta mortalidad por estos famosos virus, además, no sé por qué se les ocurrió ponerle mi apellido, Coronavirus. Este tiempo he estado muy tranquilo en casa. Una de mis hijas vive en Acapulco, otra es psicóloga infantil familiar y tiene sus ocupaciones, su familia, y viven cada quien en su grupo", platicó.

Sergio Corona está casado desde hace 56 años con Ingrid Doppler, de origen austriaco, a quien conoció muy joven en España. Al preguntarle cómo ha sido mantener más de cinco décadas de matrimonio, contestó con su característico humor.

"Una vez entrevistaron a María Félix y le preguntaron sobre la infidelidad de hombres y dijo: ´para saber qué tienes en casa tienes que probar otros´. Conmigo es al revés porque le preguntaron a mi mujer ¿y tú qué haces para saber qué clase de hombre tienes en casa? Ella dijo: me acuerdo de los que tuve antes".

Sergio internacional

A los 70. El gran cómico Gaspar Henanine, "Capulina" de visita con Jacobo Zabludowsky, acompañado por otros magnificos comediantes, Sergio Corona, Carmen Salinas y Chabelo.



Ha recorrido varios países- Cuba. Estuvo a los 22 años en una compañía de danza.

- Argentina. Tuvo un programa de televisión llamado "Sábados Circulares".

- España. Hizo varias giras en este país y en Estados Unidos pero le llamaron de México para tener un programa y aquí se quedó.

3 millones de espectadores es lo que, en promedio, tiene Como dice el dicho.

75 años de carrera tiene Sergio; empezó de bailarín a los 17.