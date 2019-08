Con un gran elenco hispano, Dora llega a la pantalla grande

NUEVA YORK . — Dora la Exploradora cobra vida en carne y hueso en la gran pantalla, con un elenco de actores hispanos que pretenden agradar no sólo a niños sino también a adultos, en un filme que celebra la cultura inca y que incluye palabras en quechua.

La acción y el humor son el hilo conductor en "Dora and the Lost City of Gold" ("Dora y la Ciudad Perdida"), que se estrena este viernes en Estados Unidos, y está inspirada en la popular serie televisiva de dibujos animados "Dora The Explorer" ("Dora la Exploradora").

La actriz estadounidense de origen peruano Isabela Moner es quien da vida a la curiosa niña de flequillo negro, pero en su versión adolescente.

"Crecí con Dora, entonces entiendo su personalidad, su energía", dijo Moner en una entrevista reciente con The Associated Press. "Creo que ella es un personaje muy fuerte y multidimensional del que te olvidas decir ´oh, es latina´, porque es un personaje muy completo. Es simplemente humana".

Moner, de 18 años, interpreta a una Dora que debe luchar por salvar a sus padres mientras resuelve el misterio de una ciudad de oro oculta en la jungla. Orgullosa de interpretar a un personaje latino, la joven actriz dice que le encantó aprender un poco de quechua para ser más creíble en la película y que a veces tuvo que llamar a su tía abuela, que vive en Perú, para que le explicara algunas palabras.

"El profesor (de quechua) no vive en Australia, que es dónde filmamos, así que tuve que llamarla", explicó.

A Moner le acompañan el astro mexicano Eugenio Derbez como un profesor misterioso, y la estrella estadounidense de origen mexicano Eva Longoria como su madre. El actor Michael Peña, de origen mexicano, da vida al padre de Dora; Jeff Wahlberg, de origen dominicano, a su famoso primo Diego; y la actriz mexicana Adriana Barraza a su abuela.

El filme, que es en inglés, cuenta incluso con la participación de Benicio del Toro en la voz de Swiper, el zorro que en la serie animada le roba a Dora las cosas que necesita para cumplir sus misiones.

Derbez señaló que la película no se basa fielmente en la versión animada, pues está dirigida a todos los públicos y es mucho más completa: uno conoce la casa de Dora, a sus padres y su mundo.

Tener además un elenco mayoritariamente hispano "es algo que hay que resaltar", dijo el mexicano, que además es uno de los productores del filme.

"Es una película cien por cien latina, por eso es importante que la gente vaya al cine", indicó Derbez. "No solamente se van a divertir, sino también el hecho de que le vaya bien en la taquilla va a ayudar a que Hollywood se dé cuenta que los latinos queremos seguir viendo películas hechas para latinos con latinos, porque si no funciona dejan de creer en la fórmula y dejan de hacerla".

Longoria coincidió. La actriz destacó que fue un honor para ella participar en un filme que representa de forma positiva a una joven hispana "lista, y amable y valiente y que habla español y celebra eso".

"Fue además la película de mayor presupuesto que he hecho, así que ver a un estudio invertir de esta forma en nuestra comunidad fue realmente genial", agregó.

Dora no es mexicana, como muchos estadounidenses pueden pensar, sino simplemente hispana, sin una nacionalidad definida, explicó Moner. El personaje del filme tiene la misma actitud positiva que la Dora de la serie animada, siempre infatigable y sonriente a pesar de los problemas que encuentra en el camino.

Moner dijo que se siente afortunada de haber podido incorporar su origen latino en los papeles que ha interpretado, como cuando participó en el show de Broadway "Evita" con Ricky Martin a los 10 años, en lo que fue su primera experiencia artística.

"A veces la gente cambia el guion y las cosas que mi personaje dice o hace, o mi nombre, porque quieren que sea latina. ¡Piensan que si hay más diversidad, mejor!", dijo Moner. "Eso se está convirtiendo en tendencia hoy en día. Debemos aprovecharlo antes de que sea algo pasajero".

"Dora and the Lost City of Gold" llegará a México el 13 de septiembre y al resto de Latinoamérica entre mediados de agosto y mediados de septiembre.