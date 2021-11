Con todo y Wilson, Halcones ligan tres derrotas

Luego terminar la primera mitad empatados 9-9, Washington se fue al frente 17-9 y la ofensiva de los Halcones Marinos fue maniatada hasta que faltando 15 segundos Russell Wilson conectó un pase de anotación de 32 yardas a Freddie Swain para prender la esperanza, aunque luego fallaron la conversión clave. Wilson lanzó para 247 yardas y dos envíos de touchdown.

Por Washington, el mariscal de campo Taylor Heinicke lanzó para 223 yardas con un pase de anotación y una intercepción, mientras que el corredor Antonio Gibson sumó 111 yardas en 29 acarreos.

Seattle llegaba a este duelo luego de perder por 17-0 frente a Empacadores de Green Bay y por 23-13 ante Cardenales de Arizona. En la Semana 13 los Halcones Marinos recibirán a los 49s de San Francisco.

Washington ligó su tercer triunfo y mantuvo su inercia ganadora tras llegar al partido con victorias de 29-19 sobre Bucaneros de Tampa Bay y 27-21 contra Panteras de Carolina, para ponerle algo de presión a los líderes de la División Este de la Nacional, los Vaqueros de Dallas, que tienen marca de 7-4.

En su próximo compromiso, Washington visitará a los Raiders de Las Vegas.

ANTE BAJA DE MIKE MCCARTHY DAN QUINN DIRIGIRÁ A VAQUEROS

La propagación de contagios de Covid entre los Dallas Cowboys continuaron este lunes en medio de su preparación para enfrentar a los New Orleans Saints. El entrenador en jefe, Mike McCarthy, informó a su equipo este lunes por la mañana que resultó positivo y que no estará para dirigir el partido contra los Saints en New Orleans. El coordinador defensivo Dan Quinn será el que tome las últimas decisiones durante el partido.